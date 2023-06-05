Cips paketleri ve meyve suyu kutularında getirdikleri sigaraları İstanbul´da satıp tekstil ürünü alıyorlardı

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)İRAN´dan cips paketleri, kek ve meyve suyu kutuları içinde getirdikleri kaçak sigaraları İstanbul´da satarak tekstil ürünü aldıkları belirlenen İran uyruklu 4´ü kadın 5 kişi, Ağrı´da yakalandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün İran-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste bazı yolculardan şüphelenen polis yaptığı kontrollerde 3 bin 10 paket sigara ele geçirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede 4´ü kadın 5 şüphelinin kaçak sigaraları cips paketleri, tuvalet kağıdı, meyve suyu, kek kutuları, kürdan paketleri ya da kol çantalarının içine gözle görülmeyecek şekilde özel dikimle oluşturdukları zulalarla saklayarak İstanbul´a götürüp sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin, sigaralardan elde ettikleri gelirle aldıkları tekstil ürünlerini de İran´a götürerek sattıkları belirlendi.
Gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-06-05 22:33:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.