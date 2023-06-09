Patnos Belediye Başkanı Kılıç gözaltına alındı (2)



VALİLİK: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SORUŞTURMASI

Ağrı Valiliği, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve eş başkan Müşerref Geçer ile birlikte toplam 5 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, 9 Haziran 2023 tarihinde 'ihaleye fesat karıştırma' suçuna ilişkin Ağrı merkezli Van, Hatay, İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, Patnos Belediye Başkanı E.K. ve Belediye Başkan Yardımcısı M.G. belediye çalışanı U.L. ile taşeron şirket çalışanları R.D. ve E.Y. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat kapsamında, firari 1 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez DHA

2023-06-09 15:25:08



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