Ağrı itfaiyesinden 'yılan' operasyonu

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Ramazan DEMİR/ AĞRI,(DHA)AĞRI´da bir eve girmeye çalışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Çakmak Mahallesi´nde meydana gelen olayda bahçede oturan vatandaşlar, eve girmek üzere olan 1 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Kendi imkanlarıyla eve girmesini önleyen yılanı bahçede kaybeden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi´nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçede gizlenen yılanı kısa sürede yakalayarak 5 litrelik plastik bidonun içine koydu. İtfaiye görevlileri, yılanı arazide doğal ortamına bıraktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-09 19:16:21



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