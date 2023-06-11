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Metropollerin kurbanlığı Ağrı'dan

DHA

Metropollerin kurbanlığı Ağrı'dan


Ramazan DEMİR/ AĞRI,(DHA)-TÜRKİYE'nin önemli hayvancılık merkezlerinin başında gelen Ağrı'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile hayvan borsasında hareketlilik arttı. Kurbanlıklar pazarda yerini alırken, başta İstanbul, Ankara olmak üzere batı illerine gönderilecek küçük ve büyükbaşlar gerekli kontrollerin ardından kamyonlara yükleniyor. Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, bu yıl 30 bin büyükbaş, 40 bin küçükbaş hayvanın batı illerine gönderileceğini bildirdi. 
Ağrı'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı canlanmaya başladı. Üreticiler, bir yıldır büyük emek vererek yetiştirdikleri büyük ve küçükbaş hayvanlarını satışa sundu. Sabah erken saatte açılan ve sıkı pazarlıkların yaşandığı borsada küçükbaş kurbanlıklar 5 ila 10 bin, büyükbaşlar ise 30-50- 70 bin lira aralıkları ve daha üzerinde satılıyor. Hayvanlarını batı illerinde satmak isteyen üreticiler ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı kontrolü altında hareket ediyor. Yapılan muayene sonrası izin verilen hayvanlarını TIR'lara yükleyen besiciler, başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyük kentlerin yolunu tutuyor. 
Ağrı'nın 400 bin büyükbaş, 1,5 milyonun üzerinde de küçükbaş hayvan varlığı ile ülkenin önemli bir merkezi olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, geçen yıl batı illerinde 24 bin büyükbaş, 33 bin küçükbaş hayvan sevkedildiğini belirterek, bu yıl bu rakamın 30 bin büyükbaş, 40 bin küçükbaş olmasını beklediklerini söyledi.
'BÜYÜKBAŞ HAYVANIN YÜZDE 70'İNİ AŞILADIK'
Son dönemde Türkiye'de görülen SAT-2 serotipi (şap hastalığı)  nedeniyle önlem amaçlı Ağrı'da gerekli aşılama yaptıklarını kaydeden Engin, kurban götürecek besicilere şu uyarılarda bulundu: 
"Yetiştiricilerimizin sevk esnasında bazı hususlara uyması gerekiyor. Özellikle son dönemde ülkemize yeni bir şap virüsü bulaşmış oldu. İlimizde de bazı mihraklarını tespit ettik. Bunun üzerine bakanlığımızın çok etkin ve hızlı aşı üretimi ile sahada etkin bir çalışma yaptık. Özellikle hastalığın yayılmaması açısından ilimizde bulunan büyükbaş hayvanın yüzde 70'ini aşıladık. Ama yine vatandaşımızın aşı konusunda hassas olması gerekiyor. Kurban bayramı için bir yıldır hazırlık yapan üreticilerimizin hem hayvan kayıtlarını hem aşılarını hem de diğer iş ve işlemleri için ilgili kurumumuz ile yakinen irtibatlı olmaları gerekir. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz."
'ELİMİZDE KURBANLIK MAL KALMAYACAK'
Sabahın erken saatlerinde hayvan borsasında yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satmaya çalışan Ali Tekinalp, yaşanan fiyat artışına rağmen satışların iyi olduğunu söyledi. Tekinalp, "Son günlerde kurban pazarında hareketlilik arttı. Ağrı'da satılmadık kurbanlık mal bırakmayacağız. Burada şu an için satışlarımız iyi. Ağrı piyasasında hayvanlar kilosuna göre değişiyor. En düşük büyükbaş 30 ila 50 bin liradan başlayıp 130 ila 140 bin liraya kadar  da çıkıyor. Fiyatlar geçen yıla göre iki misli artmış diyebilirim. Benim elimde 3 kurbanlık kaldı. Allah'ın izni ile onları da satacağım" diye konuştu. 
'KONTROLÜNÜ YAPTIKTAN SONRA SEVK EDİYORUZ'
Kurbanlıklarını batı illerine gönderen Bülent Akcan, her türlü sağlık kontrollerini yaptırdığını söyledi. Akcan, "Uzun yıllardır kurban alım satımı yapıyorum. Bu yıl da bayramın yaklaşması ile birlikte hareketlilik arttı. Sabahtan aldığımız kurbanlıkların her türlü kontrolünü yaptırdık. Hayvanlarımızı topladıktan sonrada ekipler gelerek, gerekli kontrollerini yaptılar. Aşılarını tamamlayarak, aracımızı dezenfekte ettiler. Bizlerde hayvanlarımızı yükledik. Kurban bayramına kadar sevklerimiz sürecek" dedi. 
Ordu'dan kurbanlık almak için Ağrı'ya geldiğini belirten Gökhan Bektaş ise kurbanlık satışlarına 20 gündür başladıklarını,  Ağrı'dan aldıkları hayvanları Ordu'da sattıklarını söyledi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-06-11 09:35:52

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