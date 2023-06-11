Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Tutak ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın yeğeni Ali Sayan´Ali Sayan (20), ambulans uçakla Ankara´ya sevkedildi.

Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın yeğeni Ali Sayan´ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Sayan´ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ağrı´ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara´ya götürüldü.

Yaralı Sayan'ın sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile yakınları da havalimanında hazır bulundu.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-11 22:30:55



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