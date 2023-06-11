Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı

DHA

Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Tutak ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın yeğeni Ali Sayan´Ali Sayan (20), ambulans uçakla Ankara´ya sevkedildi.
Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın yeğeni Ali Sayan´ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Sayan´ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ağrı´ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara´ya götürüldü.
Yaralı Sayan'ın sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile yakınları da havalimanında hazır bulundu.(DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-06-11 22:30:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da düğünde başına kurşun isabet eden genç ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı’da düğünde başına kurşun isabet eden genç ...
Ağrı'da UMKE gönüllülerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Ağrı'da UMKE gönüllülerine eğitim verildi
Ağrı'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ...
İran sınırındaki köyde güneş enerjili sistemle her eve su ulaşıyor
YEREL HABERLER İran sınırındaki köyde güneş enerjili sistemle her ...
Metropollerin kurbanlığı Ağrı'dan
YEREL HABERLER Metropollerin kurbanlığı Ağrı'dan
Ağrı'da eski hastane binasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Ağrı'da eski hastane binasında çıkan yangın ...
Ağrı'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya ...
Ağrı’da düğünde kafasına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı’da düğünde kafasına kurşun isabet eden genç ağır ...
Ağrı itfaiyesinden 'yılan' operasyonu
YEREL HABERLER Ağrı itfaiyesinden 'yılan' operasyonu
Patnos Belediye Başkanı Kılıç gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Patnos Belediye Başkanı Kılıç gözaltına alındı (2)
GÜNCELLEME - Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı ...
Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yakalandı
YEREL HABERLER Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı "ihaleye fesat ...
Patnos Belediye Başkanı Kılıç gözaltına alındı
YEREL HABERLER Patnos Belediye Başkanı Kılıç gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.