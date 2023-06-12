Patnos Belediye Başkanı Kılıç ile Eş Başkan Geçer, tutuklandı



PATNOS (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Patnos ilçe Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Eş Başkan Müşerref Geçer ile 1'i belediye çalışanı ve 2 iş insanı, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran günü 'ihaleye fesat karıştırma' suçuna ilişkin Ağrı merkezli Van, Hatay, İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Eş Başkan Müşerref Geçer ile belediye çalışanı Uğur Laçin, iş insanları Rıza Doğaç ve Erhan Yılmaz, operasyonda gözaltına alındı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Patnos Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri tamamlanan 5 kişi, bugün sabah saatlerinde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Patnos adliyesinde hakim karşısına çıkarılan Belediye Başkanı Emrah Kılıç ile Eş Başkan Müşerref Geçer ve diğer 3 kişi tutuklandı.

YSP'Lİ BOZDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

Adliye binası önünde açıklama yapan Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, "Yaklaşık 4 gün önce bir operasyonla Patnos Belediye Eş Başkanlarımız ve arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Soruşturmanın gerekçesi bir ihale olayı ve usulsüzlük yapıldığı iddiası. 4 gün gözaltı sonrasında bugün saat 11.00'de başlayan süreç sonunda arkadaşlarımız delil karartma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklandılar. Böyle bir soruşturma böyle bir iddianamede bu şekilde bir yaklaşım kabul edilemez. Hem gözaltı hem tutuklamalar bu siyasi bir operasyondur. Siyasi bir karar hukuksuz bir karardır" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos PATNOS (Ağrı), (DHA)

2023-06-12 21:32:14



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