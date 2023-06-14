Traktör lastiği ve kayalarla şampiyonaya hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör lastiği ve kayalarla şampiyonaya hazırlanıyor

DHA

Traktör lastiği ve kayalarla şampiyonaya hazırlanıyor


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´nın ilk ve tek Jiu Jitsu sporcusu `Rambo´ lakaplı Hüseyin Taşdemir (26), 18-20 Haziran´da yapılacak Kafes Dövüşü Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hafta içi salonda, hafta sonları ise arazide çalışmalarını sürdüren Taşdemir, kayalarla kondisyon çalışması yapıp, traktör lastiği ile gücünü artırıyor. Arazide yaptığı antrenmanların daha faydalı olduğunu belirten Taşdemir, ilk hedefinin Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu, Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında da kürsüye çıkmak istediğini söyledi.
Taşlıçay ilçesinde yaşayan ve 10 yaşından beri ağır işlerde çalışan Hüseyin Taşdemir'in yolu, 15 yaşındayken antrenörü Muhlis Aktaş ile kesişti. Bu süreçte halterle tanışan Taşdemir, daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazandı. Burada hocası Prof. Dr. Ali Tekin´in yönlendirmesiyle müsabakalara katılmaya başladı. Taşdemir, bir süre sonra rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanan bir savaş sanatı; spor ile kişisel korunma sporu olan jiu jitsu ile tanıştı. Bir taraftan okuyup, bir taraftan da hamallık ve mobilyacıda çalışmaya devam eden Taşdemir, jiu jitsu sporunda kendi kendinin antrenörü oldu. Ocak 2022´de Ankara´da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taşdemir, Jiu Jitsu Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi olarak atandı. Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda açtığı özel kurslarla, öğrenci yetiştirmeye başlayan Taşdemir, bugüne kadar düzenlenen müsabakalarda 7 altın madalya kazandı. Bir gün dünya şampiyonu olacağına inandığını söyleyen Taşdemir, 1820 Haziran tarihleri arasında MMA Kafes Dövüşü Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.
'DAĞ İDMANLARI, SPOR SALONUNDAN DAHA YARARLI'
Taşdemir, hafta içi 5 gün salonda, hafta sonu ise arazide çalışıyor. Hafta sonları güne 10 kilometre koşuyla başlayan Taşdemir, gücünü artırabilmek için dev kayalarla kondisyon çalışması yapıyor. Kayaları yerinden kaldıran Taşdemir, iş makineleri ve traktör lastiklerini de halter gibi kullanıyor. Arazideki idmanlarının kendisine çok iyi geldiğini ve tümünü gücünü artırmak için yaptığını söyleyen Taşdemir, "Sabah erken saatlerde çalıştığım yerde mobilya ve diğer ağır eşyaları kaldırarak güne başlıyorum. Gün içinde vakit buldukça spor salonuna gidiyorum. Hafta sonları özellikle dağ antrenmanları yapıyorum. Dağda koşu yapıyorum ve kayaları kaldırıyorum. Bana göre dağ antrenmanlarının yerini hiçbir şey tutmuyor. Gerçekten dağ idmanları vücuda çok iyi geliyor. Spor salonları gibi değil. Spor salonlarından çok daha fazla yararlı. Çalışmalarımı kendi imkanlarımla yapıyorum. Aynı zaman da kendi antrenörlüğümü de yapıyorum. İş programıma göre günde 2 ila 6 saat arasında antrenman yapıyorum. Ağır iş makinesi lastikleri ve dağda yüzlerce kiloluk kayalar kaldırıyorum. Bu şekilde form tutmaya çalışıyorum. Vücudumun kaldırdığı kadar çalışıyorum" dedi.
`İNANARAK HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ'
Bir gün dünya şampiyonu olacağına inandığını ifade eden Taşdemir, "İmkanlarımız olmazsa da inanarak ve disiplinli çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yapanlardan bir farkımız yok. İnşallah hedefime ulaşacağım. Buradan yetkililere sesleniyorum, spora ilgilisi olan gençlerin elinden tutsunlar. Destek olduğu takdirde çok büyük işler başarabilirler. 10 yaşından işlerde çalıştığım için Jiu-Jitsu'ya yönlendim ve bu spor bana çok basit geliyor. TIR dolusu yem, çimento ve kepek çuvallarını indirip, yükledim. Çok ağır işlerde çalıştım ve halen de ağır bir işte mobilyacıda çalışıyorum. Hedeflerim var. En önemli hedefim bu sporda dünya şampiyonu olmaktır. Karma dövüş sporlarında Ağrı ve Türkiye´nin ismini tüm dünyaya duyurmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-06-14 11:10:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da İran plakalı otobüste külçe altın ve altın tozu ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da İran plakalı otobüste külçe altın ve altın ...
Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri Ağrı'da öğrencilere trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri Ağrı'da ...
Patnos Belediye Başkanı Kılıç ile Eş Başkan Geçer, tutuklandı
YEREL HABERLER Patnos Belediye Başkanı Kılıç ile Eş Başkan Geçer, ...
Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı "ihaleye fesat ...
Ağrı'da zehirli yılan türlerinden Wagner engereği görüntülendi
YEREL HABERLER Ağrı'da zehirli yılan türlerinden Wagner engereği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.