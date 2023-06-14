Traktör lastiği ve kayalarla şampiyonaya hazırlanıyor



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´nın ilk ve tek Jiu Jitsu sporcusu `Rambo´ lakaplı Hüseyin Taşdemir (26), 18-20 Haziran´da yapılacak Kafes Dövüşü Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hafta içi salonda, hafta sonları ise arazide çalışmalarını sürdüren Taşdemir, kayalarla kondisyon çalışması yapıp, traktör lastiği ile gücünü artırıyor. Arazide yaptığı antrenmanların daha faydalı olduğunu belirten Taşdemir, ilk hedefinin Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu, Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında da kürsüye çıkmak istediğini söyledi.

Taşlıçay ilçesinde yaşayan ve 10 yaşından beri ağır işlerde çalışan Hüseyin Taşdemir'in yolu, 15 yaşındayken antrenörü Muhlis Aktaş ile kesişti. Bu süreçte halterle tanışan Taşdemir, daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nü kazandı. Burada hocası Prof. Dr. Ali Tekin´in yönlendirmesiyle müsabakalara katılmaya başladı. Taşdemir, bir süre sonra rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanan bir savaş sanatı; spor ile kişisel korunma sporu olan jiu jitsu ile tanıştı. Bir taraftan okuyup, bir taraftan da hamallık ve mobilyacıda çalışmaya devam eden Taşdemir, jiu jitsu sporunda kendi kendinin antrenörü oldu. Ocak 2022´de Ankara´da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taşdemir, Jiu Jitsu Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi olarak atandı. Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda açtığı özel kurslarla, öğrenci yetiştirmeye başlayan Taşdemir, bugüne kadar düzenlenen müsabakalarda 7 altın madalya kazandı. Bir gün dünya şampiyonu olacağına inandığını söyleyen Taşdemir, 1820 Haziran tarihleri arasında MMA Kafes Dövüşü Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

'DAĞ İDMANLARI, SPOR SALONUNDAN DAHA YARARLI'

Taşdemir, hafta içi 5 gün salonda, hafta sonu ise arazide çalışıyor. Hafta sonları güne 10 kilometre koşuyla başlayan Taşdemir, gücünü artırabilmek için dev kayalarla kondisyon çalışması yapıyor. Kayaları yerinden kaldıran Taşdemir, iş makineleri ve traktör lastiklerini de halter gibi kullanıyor. Arazideki idmanlarının kendisine çok iyi geldiğini ve tümünü gücünü artırmak için yaptığını söyleyen Taşdemir, "Sabah erken saatlerde çalıştığım yerde mobilya ve diğer ağır eşyaları kaldırarak güne başlıyorum. Gün içinde vakit buldukça spor salonuna gidiyorum. Hafta sonları özellikle dağ antrenmanları yapıyorum. Dağda koşu yapıyorum ve kayaları kaldırıyorum. Bana göre dağ antrenmanlarının yerini hiçbir şey tutmuyor. Gerçekten dağ idmanları vücuda çok iyi geliyor. Spor salonları gibi değil. Spor salonlarından çok daha fazla yararlı. Çalışmalarımı kendi imkanlarımla yapıyorum. Aynı zaman da kendi antrenörlüğümü de yapıyorum. İş programıma göre günde 2 ila 6 saat arasında antrenman yapıyorum. Ağır iş makinesi lastikleri ve dağda yüzlerce kiloluk kayalar kaldırıyorum. Bu şekilde form tutmaya çalışıyorum. Vücudumun kaldırdığı kadar çalışıyorum" dedi.

`İNANARAK HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ'

Bir gün dünya şampiyonu olacağına inandığını ifade eden Taşdemir, "İmkanlarımız olmazsa da inanarak ve disiplinli çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yapanlardan bir farkımız yok. İnşallah hedefime ulaşacağım. Buradan yetkililere sesleniyorum, spora ilgilisi olan gençlerin elinden tutsunlar. Destek olduğu takdirde çok büyük işler başarabilirler. 10 yaşından işlerde çalıştığım için Jiu-Jitsu'ya yönlendim ve bu spor bana çok basit geliyor. TIR dolusu yem, çimento ve kepek çuvallarını indirip, yükledim. Çok ağır işlerde çalıştım ve halen de ağır bir işte mobilyacıda çalışıyorum. Hedeflerim var. En önemli hedefim bu sporda dünya şampiyonu olmaktır. Karma dövüş sporlarında Ağrı ve Türkiye´nin ismini tüm dünyaya duyurmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-14 11:10:34



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