Otobüste sahte parayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da jandarma ekipleri, İran'dan gelen bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 287 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran´dan Türkiye´ye gelen bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Koltuk üstündeki kabinleri kontrol eden ekipler, el çantası ve poşet içerisinde 287 adet sahte 100 dolarlık banknot buldu. Sahte paralara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-15 12:06:58



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