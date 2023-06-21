Ağrı'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği Ruşen Aşan (8) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Rıza Güntaç'ın (38) kullandığı 04 DD 301 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kazada Ruşen Aşan (8) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeni ile kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-21 16:10:26



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