Yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı ele geçirildi

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde TIR parkında yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel ekibi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden İran'a giden kara yolu üzerindeki bir TIR parkına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 5 litre kaçak akaryakıt, 1 adet 80 tonluk yer altı tankı, bin litrelik 4 akaryakıt tankı, 20 litrelik 120 plastik bidon, 2 akaryakıt dolum pompası ve 3 akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-06-22 16:16:16
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