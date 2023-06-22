Ağrı´da 108 kaçak cep telefonu ele geçirildi



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 108 gümrük kaçağı cep telefonu, 800 cep telefonu aksesuarı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan cep telefonu ve aksesuarları sattığı tespit edilen şüphelilere ait 4 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 108 gümrük kaçağı cep telefonu, 800 cep telefonu aksesuarı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-22 16:36:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.