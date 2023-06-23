Afganistan uyruklu 229 kaçak göçmen, ülkelerine gönderildi

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 229 Afganistan uyruklu göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi.
Ağrı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 229 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde kara yoluyla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-06-23 12:58:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.