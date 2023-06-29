İki grup arasındaki bıçaklı kavgada öldürüldü

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)-AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki grup arasındaki çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Ufuk Aşan (24), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Aşan, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ufuk Aşan, kurtarılamadı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2023-06-29 09:46:52



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