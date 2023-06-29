Ağrı'da seyir halindeki tır yandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRIErzurum yolunda seyir halindeki TIR alev aldı. Sürücünün yol kenarına çektiği TIR´daki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, bugün öğleden sonra Ağrı-Erzurum yolunda meydana geldi. Hamdi Sağlam yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, seyir halindeyken çekici kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören sürücü Hamdi Sağlam, TIR´ı yol kenarına çekerek yardım istedi. Olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, TIR´daki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR´da hasar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-06-29 19:35:12



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