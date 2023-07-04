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Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Savcı Sayan'ın yeğeni toprağa verildi

DHA

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Savcı Sayan'ın yeğeni toprağa verildi


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Tutak ilçesinde, yakınlarının düğününde, maganda kurşununun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20) toprağa verildi.
Karahan köyünde, 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, dün sabah hayatını kaybetti. Yakınlarının bugün cenazesini aldığı Sayan, uçakla Ankara'dan Erzurum'a getirildi. Buradan kara yoluyla Tutak ilçesi Yukarı Kargalık köyüne götürülen Sayan, öğle saatlerinde köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenazeye, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet İlidi, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve bölge halkı katıldı. Savcı Sayan ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-07-04 13:37:16

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