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        Gölete giren koyunu kurtarmak isteyen Arsalan, suya düşüp boğuldu

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 00:42
        Gölete giren koyunu kurtarmak isteyen Arsalan, suya düşüp boğuldu

        Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Diyadin ilçesinde, amcası ile çobanlık yapan İran uyruklu 12 yaşındaki Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken suya düşüp boğuldu.

        Olay, saat 17.45 sıralarında Diyadin ilçesinde meydana geldi. Murat Kanyonları mevkisinde amcası ile koyun otlatan Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken dengesini kaybedip, suya düştü. Bir süre suda çırpınan Doudkanlou´yu fark eden çevredekiler, çocuğu kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri ve vatandaşlar gözden kaybolan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Van´dan gelen Polis Su Arama Kurtarma ekibi, yaklaşık 4 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinden yapılan incelemenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-07-08 00:41:27

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