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        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:26
        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü

        DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)AĞRI'da, eli sopalı ve yüzleri maskeli yaklaşık 20 kişi, husumetli oldukları 2 kişi ile kavgayı ayırmak isteyen 1 kişiyi dövüp hastanelik etti. Polis ve jandarma saldırganları arıyor.

        Olay, dün akşam, Doğubayazıt ilçesi Burhan Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde sopa ve yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan 1'i markete, diğeri de kafeye girdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü. Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de darbedildi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla, sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıp, tedaviye alındı. Polis ve jandarma saldırganları arıyor. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgedeki tüm kamera görüntülerini izlemeye aldı. Olayın 2 taraf arasında önceden yaşanan husumetten dolayı olduğu iddia edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit DHA

        2023-07-08 17:25:04

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