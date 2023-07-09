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        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 11:30
        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı

        DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI'da, eli sopalı ve yüzleri maskeli kişiler, husumetli oldukları 2 kişi ile kavgayı ayırmak isteyen 1 kişiyi dövüp, hastanelik etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Polis, olaya karıştıkları belirlenen diğer şüphelileri arıyor.

        Doğubayazıt ilçesi Burhan Dumlu Caddesi´nde, 7 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, ellerinde sopa ve yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan 1'i markete, diğeri de kafeye girdi. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü. Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de maskeli saldırganlar tarafından darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Öte yandan, olaya karışanları arayan polis 5 şüpheliyi sopalarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Saldırı anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Polisin olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit DHA

        2023-07-09 11:29:13

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