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        Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr konseri

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:21
        Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr konseri

        Ramazan DEMİR/AĞRI,(DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumdaki sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi.

        Ağrı Dağı Müzik Festivali, bu yıl 2'nci kez Doğubayazıt Stadyumu'nda düzenlendi. 70 metre uzunluğundaki sahnede gerçekleşen ve binlerce kişininin katıldığı festivalde, şarkıcılar Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı. Katılımcılar şarkılar eşliğinde eğlenirken, etkinliği organize eden ve Doğubayazıtlı olan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da DJ setinin başına geçti.

        Bölgenin kalkınmasının misyon edindiklerini anlatan Hikmet Eraslan, "Şu anda şükürler olsun ki; bunun karşılığını fazlasıyla görüyoruz. Buradaki insanlarımız coşkulu ve mutlu. Çünkü unutulmadıklarını görüyorlar. Burada Türkiye'ye ders olacak türden bir konser olacak. Burada Türk-Kürt demeden, başı açık-kapalı demeden, hiçbir din, ırk, mezhep ayırmadan herkes birlikte eğlenecek. Türkiye'de bu güzel resmi alkışlayacak. Bugün burada insanlar İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı manzarası eşliğinde eğleniyor" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-07-10 11:20:44

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