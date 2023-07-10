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        Ağrı'da sel nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 19:18
        Ağrı'da sel nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı

        Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle trafiğe kapanan İran'a giden karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel, Ağrı-İran karayolu Karapazar köyü mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine  bölgeye, AFAD, jandarma ve karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Araç kuyruğunun oluştuğu yolda, iş makineleriyle yoldaki taş ve çamur birikintileri temizlendi. Yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-07-10 19:17:35

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