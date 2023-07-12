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        Kaçak göçmenler uyuşturucuyla yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 17:33
        Kaçak göçmenler uyuşturucuyla yakalandı

        Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da İl Jandarma Komutanliğı'na bağlı ekipler, yurda kaçak girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yanlarında taşıdıkları 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı.

        Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınır birlikleri ile yurda kaçak girişlerin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri ortak operasyon neticesinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında 5 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri çantalarda yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Göçmenler, alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yetkililer, uyuşturucu ve düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-07-12 17:32:45

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