Ağrı Dağı'nda sel suları, dev kayaları sürükledi; o anlar kamerada

DOĞUBAYAZIT (Ağrı),(DHA)-'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınması ile Ağrı Dağı'ndaki buzullar erime başladı. Buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi. O anlar, bölgede kamp yapan dağcılar tarafından görüntülendi. Dağcılardan Hasan Kotan, büyük bir gürültü ile sel sularının aktığını belirterek, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit DHA

2023-07-17 10:08:46