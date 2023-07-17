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        Ağrı Dağı'nda sel suları, dev kayaları sürükledi; o anlar kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 10:09
        Ağrı Dağı'nda sel suları, dev kayaları sürükledi; o anlar kamerada

        DOĞUBAYAZIT (Ağrı),(DHA)-'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınması ile Ağrı Dağı'ndaki buzullar erime başladı. Buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi. O anlar, bölgede kamp yapan dağcılar tarafından görüntülendi. Dağcılardan Hasan Kotan, büyük bir gürültü ile sel sularının aktığını belirterek, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit DHA

        2023-07-17 10:08:46

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