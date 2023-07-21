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        İshak Paşa Sarayı´nda 'Senforock' konseri 

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:47
        İshak Paşa Sarayı´nda 'Senforock' konseri 

        Ramazan DEMİR/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yapımına 1685 yılında başlanan ve 1784'te tamamlanan İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde Barış Manço'dan Erkin Koray'a, Cem Karaca'dan Metalica'ya, Scorpions'dan MFÖ'ye kadar birçok ünlü ismin çok sevilen şarkıları seslendirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı, Doğubayazıt Belediyesi ve BC Gruop´un destekleri ile İshak Paşa Sarayı'nda dün akşam 'Senforock' konseri gerçekleştirildi. Musa Göçmen Senforock Orkestrası'nın sahne aldığı konser, başta Ağrı olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türkiye´nin ve dünyanın en önemli müzisyenlerinin şarkıları, yeni senfonik düzenlemelerle sahneye taşındı. LED ekran şovlarının da yer aldığı konserde Barış Manço'dan Erkin Koray'a, Cem Karaca'dan Metalica'ya, Scorpions'dan MFÖ'ye Türkiye ve dünyada çok sevilen şarkılar seslendirildi. 

        Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Ağrı ve bölgenin kalkınması amacıyla başta kültür ve sanat olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığını söyledi. Konserde Özkan Uğur'un anısına 'Ele güne karşı yapayalnız' parçasının da seslendirildiğini ifade eden Kösedağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile Telif Hakları Genel Müdürlüğümüzün organizasyonunda Senforock Orkestrası'nın konserini gerçekleştirdik. Musa Göçmen ve korosu muhteşem bir performans ortaya koydular. Özellikle finalde MFÖ'nün geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Özkan Uğur'un anısına 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' parçasının seslendirilmesi de ayrı bir güzellik kattı. Burada hem İshak Paşa Sarayı'nın tanıtımını amaçladık hem de bu muhteşem konseri Ağrılılarla buluşturarak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istedik. Bundan sonraki süreçte de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak birçok farklı etkinliklerimiz olacak. Ağrı ve 7 ilçemizde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizde ve dünyadaki herkesi ilimize davet ediyoruz. Herkesin gelip ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmesini istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Ramazan DEMİR

        2023-07-21 09:46:03

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