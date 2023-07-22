Ağrı'da kaza: 1 ölü
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Taşlıçay ilçesinde takla atıp şarampole yuvarlanan TIR´ın şoförü Mehmet Karataş, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ağrıİran kara yolunun Taşlıçay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt´tan Ağrı yönüne giden Mehmet Karataş´ın kontrolünü yitirdiği 27 BPS 50 plakalı TIR´ın çekisi, takla atıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Mehmet Karataş, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, Karataş´ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Karataş´ın cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2023-07-22 18:03:10