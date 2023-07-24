Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        LPG tankının içinden 32 kilo metamfetamin çıktı; 2 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:00
        LPG tankının içinden 32 kilo metamfetamin çıktı; 2 gözaltı

        Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da İl Jandarma Komutanlığı'na ait narkotik köpek 'Parka'nın katıldığı aramada bir otomobilin LPG yakıt tankında 32 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesinde şüphe üzerine içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Narkotik arama köpeği 'Parka', LPG yakıt tankına tepki verdi. Jandarma tarafından sökülen yakıt tankı kesilince içinden 32 kilo 60 gram metamfetamin çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-07-24 10:59:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da otomobilin gaz tankında 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da otomobilin gaz tankında 32 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü öldü
        Ağrı'da şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü öldü
        Ağrı'da kaza: 1 ölü
        Ağrı'da kaza: 1 ölü
        Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu; evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu; evleri su bastı
        Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri
        Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri
        İshak Paşa Sarayı´nda 'Senforock' konseri 
        İshak Paşa Sarayı´nda 'Senforock' konseri 