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        Doğubayazıt'ta sel; araziler ve evler su altında kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:47
        Doğubayazıt'ta sel; araziler ve evler su altında kaldı

        Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu.

        Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu. Köylerdeki derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve ahırın yanı sıra tarım arazileri de su altında kaldı.  Sel yaşanan köylerde DSİ ekipleri, çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-07-25 13:46:09

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