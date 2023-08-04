Doğubayazıt'ta sel; Türkiye- İran kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle kısa süreliğine kapanan kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Doğubayazıt ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle İran sınırına yakın, Elçeker, Buyuretti, ve Aşağıtavla köylerinde tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı. Derelerin taşması sonucu Türkiyeİran kara yolu da ulaşıma kapandı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, sel sularının tahliyesi ve yoldaki çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla yolda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara da gerekli yardımların yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Ağrı Dağı eteklerindeki bir yerleşim alanında sürücüsüyle birlikte sel sularına kapılan otomobil, traktörle güvenlik bir alana çekildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-08-04 17:55:53