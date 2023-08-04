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        Ağrı´da ikinci el eşya dükkanı tamamen yandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:54
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        Ağrı´da ikinci el eşya dükkanı tamamen yandı
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        Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Kurtuluş Mahallesi´nde ikinci el eşya satan bir iş yeri, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Bugün öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde ikinci el eşya satışının yapıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini tamamen sardı. İkinci el eşya satan dükkandaki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAF

         DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-08-04 18:53:34

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