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        Ağrı Valisi Koç, şehitlik ziyaretiyle görevine başladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:30
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        Ağrı Valisi Koç, şehitlik ziyaretiyle görevine başladı
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        Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)VALİLER Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'ne atanan Mustafa Koç, şehitlik ziyaretiyle görevine başladı.

        Niğde Valiliği´nden Ağrı Valiliği'ne atanan Mustafa Koç, kente geldi. Ağrı Valiliği önünde düzenlenen programda, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Mustafa Koç, beraberindekilerle kent merkezindeki şehitliğe gitti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Vali Koç, İl Müftüsü Celal Büyük ile birlikte dua etti. Valilik makamında gazetecilere açıklama yapan Vali Koç, Ağrı'da daha önce Diyadin ve Eleşkirt ilçelerinde kaymakamlık yaptığını ve kente yabancı olmadığını söyledi. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdir ve tensiplerinden dolayı teşekkür eden Vali Koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın mahiyetinde çalışmaktan gurur ve onur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

        "Sayın Bakanımızla Ağrı'da mesai arkadaşlığımız olmuştu. Ağrılı hemşehrilerimize selam gönderdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, bizleri Ağrı Valiliği´ne, valilik gibi kutsal bir göreve layık gördükleri için. Rabb'im bizleri mahcup etmesin. Devletimize, milletimize, bize güvenen büyüklerimize mahcup etmesin. En önemlisi varlık sebebimiz olan şehitlerimize mahcup etmesin. Tabii, Ağrı benim yabancı olduğum bir yer değil. 2005-2007 yılları arasında Diyadin Kaymakamlığı, 2008-2010 yılları arasında da Eleşkirt Kaymakamlığı yaptım. Hayatımın güzel 4 yılını Ağrı'da geçirdim. Ağrı, hem bildiğim, hem de bana hayatımda güzellikleri yaşatan bir yer. Böylesine bir ile vali olarak atandığımdan dolayı onurluyum, bahtiyarım. Ama bu onurlu görevin bize yüklediği sorumluluğun da bilincindeyiz. İnşallah bizler her zaman, her yerde olduğu gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi çerçevesinde, hemşehrilerimizi odak noktasına koyarak, onların istek, arzu, talep ve yönlendirmesiyle bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı gibi, biz de, inşallah hep beraber elimizden geldiği kadar, Allah'ın bizlere verdiği ömür, devletimizin takdir ettiği süre içerisinde, her şeyin en iyisine layık olan milletimiz ve özelde Ağrılı hemşerilerimiz için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışacağız. Niyetimiz bu. Tabii bunu yaparken de bizim en büyük gücümüz, birliğimiz ve beraberliğimiz olacak. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Biz burada görev yaptığımız süre içerisinde bütün sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, yönetim paydaşlarımız ile hep birlikte bu şehrimize en iyisini yapmak için çalışacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-08-18 17:29:14

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