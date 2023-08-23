Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Doğubayazıt olarak açıkladığı deprem saat 21.22´de meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt´ın yanı sıra Ağrı merkez, Diyadin ilçesi ile Iğdır´da da hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bu arada depremin hissedildiği Diyadin ilçesinde vatandaşlar, depremin ardından evlerinin bahçesine çıktı. Bazı vatandaşlar da araçlarında bekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

2023-08-23 22:14:17