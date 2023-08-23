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        Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 22:15 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:16
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        Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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        AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Doğubayazıt olarak açıkladığı deprem saat 21.22´de meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt´ın yanı sıra Ağrı merkez, Diyadin ilçesi ile Iğdır´da da hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

        Bu arada depremin hissedildiği Diyadin ilçesinde vatandaşlar, depremin ardından evlerinin bahçesine çıktı. Bazı vatandaşlar da araçlarında bekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

        2023-08-23 22:14:17

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