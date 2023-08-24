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        14 yaşındaki Baran, nehirde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:59 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:00
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        14 yaşındaki Baran, nehirde boğuldu
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        Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Murat Nehri'ne giren Baran Özel (14) boğuldu.

        Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünde, serinlemek için Murat Nehri'ne girdiği belirtilen Baran Özel, bir süre sonra gözden kayboldu. Kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Taşlıçay Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmada Baran Özel'in cansız bedenine ulaştı.

        Baran Özel'in cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-08-24 14:58:16

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