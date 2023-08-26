Müdür, iş elbiselerini giyip, okulunun temizlik, bakım ve onarımını yaptı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, Şehit Er Vefa Çelik İlk ve Ortaokulu Müdürü Sedat Aslankılıç, 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi, iş elbiselerini giyip okulun temizlik, bakım ve onarımını yaptı. Aslankılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla tedarik ettiği malzemelerle, boya badana yapıp, bahçe, sınıf ve koridorları temizledi.

Merkez Fırat Mahallesi'ndeki Şehit Er Vefa Çelik İlk ve Ortaokulu Müdürü Sedat Aslankılıç, 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitimöğretim yılı öncesi, okulun temizlik, bakım ve onarımını yaptı. 449 öğrencinin eğitim gördüğü 26 dersliğin ihtiyacını belirleyen Aslankılıç, iş elbiselerini giyerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla tedarik ettiği malzemelerle boya badana işlerini yaptı. Müdür yardımcısı Yaşar Bayram ve personel Alper Okta ile bahçe, sınıf ve koridorları temizleyen Aslankılıç'ı, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ziyaret etti. Kökrek, çalışmaları için Aslankılıç'a teşekkür etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇİÇEK GİBİ OKULLAR BEKLİYOR'

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte 157 bin öğrencinin rahat ve huzurlu okul ortamlarında ders başı yapmaları için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi. Kökrek, müdür yardımcısı ve bir personeliyle okulu temizleyen müdür Sedat Aslankılıç'ı örnek göstererek, "11 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışma takvimi doğrultusunda okullarımız açılacak. Bizler de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu doğrultuda okullarımızın açılışına yönelik hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimizi çiçek gibi okullar bekliyor. Yaz dönemi boyunca 300'e yakın okulumuzun küçük onarımını tamamladık. 95 okulumuzun doğal gaz dönüşümünü bitirdik. 50'ye yakın okulumuzun dönüşüm işleri de tamamlanmak üzere. Bugün bu okulumuza gelme sebebimiz ise müdür bey Sedat Aslankılıç, yardımcısı ve personeli, kendi isteği doğrultusunda nezaket göstererek, okulu güzelleştirmek adına boya-badana, tamir ve tadilat işlerini bizzat kendileri yaptı. Bu nedenle okul müdürümüz, yardımcısı ve personele çok teşekkür ederim. Çok güzel ve örnek bir çalışma yapmışlar. Tabi bu tür çalışmalar diğer okullarımızda da var. Onlara da yine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'MASALARIN ÜZERİNDE KİTAPLARINI BULACAKLAR'

Kökrek, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilere yönelik, "İlimizde 993 tane okulumuz mevcut. Okullarımızın bütün ihtiyaçları bakanlığımız ve valiliğimiz tarafından giderildi ve gideriliyor. Çok rahat ve huzurlu bir şekilde okullarımız öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerimiz, okullarına geldiklerinde masaların üzerinde bakanlığımızın gönderdiği kitapları hazır bir şekilde bulacaklar. Şimdiden yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK'

Kentte yaklaşık 19 yıldır öğretmenlik yaptığını kaydeden müdür Sedat Aslankılıç, her yaz tatilinde çalıştığı bütün okullarda gönüllü çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"19 yıldır öğretmenim. Bu sürenin 2 yılı sınıfta, geri kalan 17 yılı ise idarecilikte geçti. Eğitim ve öğretim bizler için çok önemli. Eğitim-öğretimin iyi olabilmesi için fiziksel donanımın da iyi olması gerekiyor. Çünkü insanlara verilen değerin bir göstergesi oluyor. Merkezimize öğrenciyi aldığımız için inşallah akademik başarılarımız, genel olarak da sosyal ve toplumsal anlamda öğrencilerimizin başarı durumunun çok iyi olacağı kanaatindeyiz. Süreç içerisinde eğitim ve öğretimin gördüğümüz eksikliklerini tamamlamaya çalıştık. Biz bütün coşku ve heyecanımızla öğrencilerimizi kucaklamayı arzuluyor ve bekliyoruz. Ben bugüne kadar hep Ağrı'da çalıştım. Her zaman Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destek eğitim şubelerinden gerekli desteği alıyoruz. Bizlerin istediği bütün materyalleri karşılıyorlar. Bizler de teknik olarak yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. Böylece öğrencilerimize güzel bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bizler gerçekten öğrencilerimizi canıgönülden seviyoruz. Gerçekten aile olarak görüyoruz. Çünkü sürecin birçok zamanını bizler onlarla geçiriyoruz. Sonuna kadar onların emrinde ve hizmetindeyiz." (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2023-08-26 11:01:28