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        Ağrı'da yaralı yavru tilkiye ilk müdahale jandarmadan

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:34
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        Ağrı'da yaralı yavru tilkiye ilk müdahale jandarmadan
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        Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)-AĞRI'da araç çarpması sonucu vücudunda kırıklar oluşan yavru tilki, jandarma ekiplerince bulunup, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Yolluyazı köyünde yaralı buldukları yavru tilkiyi Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Araç çarpması nedeniyle belinde ve ayaklarında kırık olduğu tespit edilen tilki, tedavi için Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

        2023-08-31 17:33:48

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