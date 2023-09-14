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        Ağrı'da, tarihi İpek Yolu'nda 16 kilometrelik sağlık yürüyüşü

        AĞRI'daİlSağlık Müdürlüğü personeli ile bir grup gönüllü doğasever, sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekmek amacıyla 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et' ve 'Her Gün 10 Bin Adım' yazılı pankartlar ile tarihi İpek Yolu'nda 16 kilometrelik yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:55
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        Ağrı'da, tarihi İpek Yolu'nda 16 kilometrelik sağlık yürüyüşü
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        İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı öncülüğünde Eleşkirt ilçesinden başlayıp, 16 kilometre mesafedeki Tahir beldesine kadar yürüyen grup, aynı zamanda tarihi İpek Yolu'nun hem il hem de ülke turizmine kazandırılmasını istedi. Gerçekleştirdikleri yürüyüşe ilişkin yol üzerinde bulunan tarihi han önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Daharlı, "Yaklaşık 16 kilometrelik bir mesafe katettik. Bu yürüyüşte, karşılaştığımız yaylacılarla sohbet ettik. Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemi bildiğiniz gibi kronik hastalıkları olan, diyabet, hipertansiyon, kemik erimesi ayrıca kalp ve damar hastalıkları için riski azaltmak açısından çok önemli. Halkımıza, ilimize bu farkındalığı oluşturmak amacıyla arkadaşlarımızla hem doğa yürüyüşü yaparak hem de Tarihi İpek Yolu'nun tanıtımı amacıyla yürüdük. Asıl önceliğimiz olan fiziksel aktivitenin önemi, yürüyüşün sağlık açısından önemli olduğunu belirtmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Herkesi sağlıklı yaşam için hareket etmeye ve bu tarihi yolu görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

        `GERÇEK HARİKA BİR DOĞASI VAR´

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