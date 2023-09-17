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        Düğün konvoyundaki otomobil takla attı: 1'i ağır 5 yaralı

        AĞRI´dadüğün konvoyunda bulunan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:22 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:22
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        Düğün konvoyundaki otomobil takla attı: 1'i ağır 5 yaralı
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        AĞRI´dadüğün konvoyunda bulunan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Ağrı-Hamur kara yolunda meydana geldi. Menderes Aydemir idaresindeki 04 AP 412 plakalı otomobil, düğün konvoyunda Ağrı´dan Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Menderes Aydemir, araçta bulunan  Yasin Aydemir, Gülcan Aydemir, Makbule Aydemir ve Songül Aydemir yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Makbule Aydemir´in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        FOTOĞRAF

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Ağrı / Merkez - Ramazan DEMİR

        2023-09-17 13:21:57

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