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        Muhammed, serinlemek için girdiği derede boğuldu

        AĞRI´daserinlemek için dereye giren Muhammed Söğüt (18), hayatıın kabetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:55
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        Muhammed, serinlemek için girdiği derede boğuldu
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        AĞRI´daserinlemek için dereye giren Muhammed Söğüt (18), hayatıın kabetti.

        Olay, merkeze bağlı Eğribelen köyünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren Muhammed Söğüt, suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan Muhammed Söğüt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Söğüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşımını yitirdi.

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