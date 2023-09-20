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        Yeni aldığı otomobiliyle evinin bahçesine girerken annesine çarptı

        AĞRI´nınDiyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde yaşayan Erdal Yaşar (36), yeni aldığı aracıyla evinin bahçesine giderken annesi Herdem Yaşar´a çarptı. Kazada Herdem Yaşar (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:37 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:37
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        Yeni aldığı otomobiliyle evinin bahçesine girerken annesine çarptı
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        AĞRI´nınDiyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde yaşayan Erdal Yaşar (36), yeni aldığı aracıyla evinin bahçesine giderken annesi Herdem Yaşar´a çarptı. Kazada Herdem Yaşar (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Diyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde meydana geldi. Yeni aldığı otomobiliyle Tazekent köyüne gelen Erdal Yaşar, evinin bahçesine girmek isterken annesi Herdem Yaşar karşısına çıktı. Bir anda panikleyen Erdal Yaşar, fren yerine gaza basınca annesi Herdem Yaşar´a çarptı. Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Anne Herdem Yaşar´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Erdal Yaşar, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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