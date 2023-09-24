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        Terörden temizlenen Ağrı Dağı'ndaki 'Buz Mağarası' ziyaretçilerini ağırlıyor

        GÜVENLİKgüçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın eteğindeki 'Buz Mağarası'  doğası ve yapısıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:31
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        Terörden temizlenen Ağrı Dağı'ndaki 'Buz Mağarası' ziyaretçilerini ağırlıyor
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        GÜVENLİKgüçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın eteğindeki 'Buz Mağarası'  doğası ve yapısıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Doğubayazıt İlçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Halaç köyünün yaklaşık 3 kilometre kuzey doğusunda yer alan mağara yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde. Elips biçimli mağarayı son günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Mağarayı gezen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ranetta Gafarova, "Buz Mağarası'nı grup olarak keşfettik. Gerçekten muhteşem bir yer. Büyük bir mağara. Mağaranın içerisi yaz gününde eksi 1 derece oluyor. Buzlar var içerisinde. Gerçekten buraya insanların gelip görmesi gerekiyor. Türkiye'nin çok fazla keşfedilmemiş tarihi ve doğal güzelliği var. Herkesi bu keşfedilmemiş yerleri keşfedip görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

        Bir grup yerli ve yabancı turistle Ağrı Dağı eteklerindeki mağarayı görmek için gelen Lütfullah Tarhan, mağaranın eşsiz bir ortama sahip olduğunu söyledi. Tarhan, "Doğa gezginleri olarak Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesindeki Buz Mağarası´na geldik. İçerisi gerçekten eşsiz ve muazzam bir ortam. Dışarısı çok sıcak olmasına rağmen mağaraya girdiğimizde çok üşüdük. Harika bir ortam. Buraya bütün doğaseverleri bekliyoruz. Eylül ayında ben bu kadar buz bulabileceğimi gerçekten hiç düşünmüyordum" dedi.

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