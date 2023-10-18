Ağrı'da biyokaçakçılara 1 milyon 465 bin lira ceza AĞRI'dabiyokaçakçılıkla mücadele kapsamında kurbağa avlayıp, salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 TL para cezası kesildi.

AĞRI'dabiyokaçakçılıkla mücadele kapsamında kurbağa avlayıp, salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 TL para cezası kesildi.

Biyokaçakçılıkla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, temmuz-ekim ayı dönemlerinde arazilerde sıkı denetim yaptı. Denetimlerde 218 kilo canlı kurbağa ile 5,5 kilo salep soğanı ele geçirildi. Kurbağa ile salep soğanları Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 6 kişiye 'Çevre Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 milyon 465 bin 890 lira para cezası uygulandı.