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        AĞRI'DA MAHSUR KALAN 3 ÇOBAN VE 3 BİN KÜÇÜKBAŞ, AFAD TARAFINDAN KURTARILDI

        AĞRI'damerkeze bağlı Dede Maksut köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle merada mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin küçükbaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 00:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:38
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        AĞRI'DA MAHSUR KALAN 3 ÇOBAN VE 3 BİN KÜÇÜKBAŞ, AFAD TARAFINDAN KURTARILDI
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        AĞRI'damerkeze bağlı Dede Maksut köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle merada mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin küçükbaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kent genelinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. İl merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Dede Maksut köyünde 3 çoban, 3 bin küçükbaş hayvan ile merada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ile sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin küçükbaş yaklaşık 4 saatlik çalışma ile kurtarılarak Güvendik köyüne getirildi. Soğuk hava nedeniyle ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Kurtarılan koyunların köye götürülmesi

        -Kurtarma anına ait fotoğraflar

        DHA-Gündem - Türkiye-Ağrı / Merkez - Ramazan DEMİR

        2023-11-21 00:37:29

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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