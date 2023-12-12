Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı

AĞRI´nın Patnos ilçesi merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül´de başlatılan çalışmanın ardından Patnos ilçesi merkezli 7 ayrı ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 27 ruhsatsız tabanca, 28 tabanca şarjörü, 654 tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet AK47 şarjörü, 65 adet AK47 mermisi, 6 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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