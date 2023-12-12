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        Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı

        AĞRI´nın Patnos ilçesi merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:20
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        Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı
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        AĞRI´nın Patnos ilçesi merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül´de başlatılan çalışmanın ardından Patnos ilçesi merkezli 7 ayrı ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 27 ruhsatsız tabanca, 28 tabanca şarjörü, 654 tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet AK47 şarjörü, 65 adet AK47 mermisi, 6 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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