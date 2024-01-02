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        AĞRI DAĞI'NDA KAYALIKLARA DÜŞEREK YARALANAN UKRAYNALI DAĞCI KURTARILDI

        TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken dengesini kaybederek kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets, yaralandı. Bölgeye giden ekipler tarafından kurtarılan dağcı, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 01:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 01:28
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        AĞRI DAĞI'NDA KAYALIKLARA DÜŞEREK YARALANAN UKRAYNALI DAĞCI KURTARILDI
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        TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken dengesini kaybederek kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets, yaralandı. Bölgeye giden ekipler tarafından kurtarılan dağcı, hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye gelen 2 Ukraynalı turist, rehber eşliğinde Ağrı Dağı´na tırmanışa başladı. Zorlu geçen zirve tırmanışı ardından grup inişe geçti. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı´nın 4 bin 900 rakımdaki buzullar bölgesinde dengesini kaydeden Odynets kayalıklara düştü. Odynets, başından ve ayağından yaralandı. Grup rehberinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 112 Acil Sağlık ve Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

        Zorlu hava koşullarında ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından Odynets, dağdan indirilerek Topçatan köyü yakınlarında bekleyen kara ambulansına bindirildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Odynetszıt Odynets'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Dağcı grup, yardıma gelen ekiplere teşekkür etti. 

        Görüntü Dökümü:

        -Ekiplerin indirilen dağcıyı araçla getirmesi 

        -Sedyeye konulması

        -Dağcının ambulansa taşınması

        DHA-Gündem - Türkiye-Ağrı -

        2024-01-02 01:27:35

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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