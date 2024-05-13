Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 2 ölü, 5 yaralı

AĞRI'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesi Sarıcan köyü Kayadibi mevkisinde meydana geldi. V.Y.'nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçlarda sıkışan 1'i çocuk 7 kişiye müdahale etti. 1 yaşındaki A.A. kaza yerinde hayatını kaybederken, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 6 yaralıdan M.A. da buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.