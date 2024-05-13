Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 2 ölü, 5 yaralı

        AĞRI'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 2 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesi Sarıcan köyü Kayadibi mevkisinde meydana geldi. V.Y.'nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçlarda sıkışan 1'i çocuk 7 kişiye müdahale etti. 1 yaşındaki A.A. kaza yerinde hayatını kaybederken, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 6 yaralıdan M.A. da buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Kış ve ilkbahar yağışları Ağrı'daki barajların su seviyesini yükseltti
        Kış ve ilkbahar yağışları Ağrı'daki barajların su seviyesini yükseltti
        Kaza sonrası sporla hayata tutundu, 1 yılda engelleri aşıp Avrupa 4'üncüsü...
        Kaza sonrası sporla hayata tutundu, 1 yılda engelleri aşıp Avrupa 4'üncüsü...
        Ağrı'da doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
        Ağrı'da doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
        Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralan...
        Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralan...
        Ağrı'nın yükseklerinde kış, düzlüklerinde bahar yaşanıyor
        Ağrı'nın yükseklerinde kış, düzlüklerinde bahar yaşanıyor
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı