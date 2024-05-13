Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 3 ölü, 4 yaralı (2)

Ağrı-Erzurum kara yolunun Sarıcan köyü Kayadibi mevkisinde meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada 1 yaşındaki Asena Adlı bebek olay yerinde, Müjde Adlı (24) ise hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Veysi Yılmaz da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.