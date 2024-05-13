Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 3 ölü, 4 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİAğrı-Erzurum kara yolunun Sarıcan köyü Kayadibi mevkisinde meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 3 ölü, 4 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ

        Ağrı-Erzurum kara yolunun Sarıcan köyü Kayadibi mevkisinde meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada 1 yaşındaki Asena Adlı bebek olay yerinde, Müjde Adlı (24) ise hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Veysi Yılmaz da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 4...
        GÜNCELLEME - Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 4...
        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 2 ölü, 5 yaralı
        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 2 ölü, 5 yaralı
        Kış ve ilkbahar yağışları Ağrı'daki barajların su seviyesini yükseltti
        Kış ve ilkbahar yağışları Ağrı'daki barajların su seviyesini yükseltti
        Kaza sonrası sporla hayata tutundu, 1 yılda engelleri aşıp Avrupa 4'üncüsü...
        Kaza sonrası sporla hayata tutundu, 1 yılda engelleri aşıp Avrupa 4'üncüsü...
        Ağrı'da doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
        Ağrı'da doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
        Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralan...
        Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralan...