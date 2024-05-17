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        Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama

        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 'Torbacı' olarak adlandırılan 15 sokak satıcısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:25
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        Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama
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        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 'Torbacı' olarak adlandırılan 15 sokak satıcısı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 'Torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik Doğubayazıt ilçesinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği 223 personelin katıldığı, 3 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6,61 gram esrar, 97,5 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 4 adet 9 mm tabanca, 4 şarjör, 37 adet 9 mm fişek, 45 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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