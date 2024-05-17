Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 'Torbacı' olarak adlandırılan 15 sokak satıcısı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 'Torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik Doğubayazıt ilçesinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği 223 personelin katıldığı, 3 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6,61 gram esrar, 97,5 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 4 adet 9 mm tabanca, 4 şarjör, 37 adet 9 mm fişek, 45 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.