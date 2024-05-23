Ağrı'ya dolu yağdı
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu, ilçe merkezi ve bazı köyleri beyaza bürüdü.
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu, ilçe merkezi ve bazı köyleri beyaza bürüdü.
İlçede, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, ilçe merkezi, bazı köyler ve Köse Dağı’nı beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.