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        Ağrı'ya dolu yağdı

        AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu, ilçe merkezi ve bazı köyleri beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:05
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        Ağrı'ya dolu yağdı
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        AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu, ilçe merkezi ve bazı köyleri beyaza bürüdü.

        İlçede, sabah erken saatlerde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, ilçe merkezi, bazı köyler ve Köse Dağı’nı beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı kişiler ise iş yerlerine sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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