Ağrı'da 6 katlı binanın teras katında ekmek pişirmek için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı

AĞRI’da 6 katlı bir apartmanın teras katında ekmek pişirmek için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Teras katındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, merkez Gazi Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın teras katında meydana geldi. Binada oturan vatandaşların ekmek pişirmek için kurdukları sobadan sıçrayan kıvılcımlar teras katında yangın çıkardı. Rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.