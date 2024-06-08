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        Ağrı'da 6 katlı binanın teras katında ekmek pişirmek için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı

        AĞRI'da 6 katlı bir apartmanın teras katında ekmek pişirmek için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar, yangına sebep oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:02 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:05
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        Ağrı'da 6 katlı binanın teras katında ekmek pişirmek için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı
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        AĞRI’da 6 katlı bir apartmanın teras katında ekmek pişirmek için yakılan sobadan çıkan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Teras katındaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Olay, merkez Gazi Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın teras katında meydana geldi. Binada oturan vatandaşların ekmek pişirmek için kurdukları sobadan sıçrayan kıvılcımlar teras katında yangın çıkardı.  Rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. 

        Binada bulunan vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından merdiven uzatılarak dışarı çıkarıldı. Yangına müdahale etmek için teras kata çıkan bir vatandaş, dumandan etkilenince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  

        Binanın çatı katındaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmasını sürdürüyor. Polis, bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

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