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        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cenaze için ekipler çalışma başlattı

        AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helil (47), düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:25
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        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cenaze için ekipler çalışma başlattı
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        AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helil (47), düşerek hayatını kaybetti. 4 bin 300 metredeki cenazenin alınması için ekipler çalışma başlattı.

        İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 3 gün önce Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helil, iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 300 metreye kadar sürüklenen dağcı, hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, cenazeyi almak için çalışma başlattı. Cenazenin jandarma helikopteri ile dağdan indirilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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