Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cenaze için ekipler çalışma başlattı
AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helil (47), düşerek hayatını kaybetti.
AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helil (47), düşerek hayatını kaybetti. 4 bin 300 metredeki cenazenin alınması için ekipler çalışma başlattı.
İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 3 gün önce Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helil, iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 300 metreye kadar sürüklenen dağcı, hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, cenazeyi almak için çalışma başlattı. Cenazenin jandarma helikopteri ile dağdan indirilmesi bekleniyor.
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