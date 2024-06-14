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        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cenaze için ekipler çalışma başlattı (2)

        ÇIĞRİSKİ NEDENİYLE CENAZENİN ALINMASI ERTELENDİAğrı Dağı'nda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcı Ekber Helili'yi (47) kurtarma çalışmaları hava muhalefeti engeline takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:25
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        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cenaze için ekipler çalışma başlattı (2)
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        ÇIĞRİSKİ NEDENİYLE CENAZENİN ALINMASI ERTELENDİ

        Ağrı Dağı’nda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcı Ekber Helili’yi (47) kurtarma çalışmaları hava muhalefeti engeline takıldı. İhbar geldikten sonra saat 12.00 sıralarında Ağrı Dağı’nın 3200 metresindeki kamp alanına çıkan jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, dağcının bulunduğu bölgenin arazisini inceledi. Van’dan destek için helikopterin de geldiği ekipler, bugün İranlı dağcının cenazesinin alınmasının hava şartları sebebiyle mümkün olmadığına karar verdi. Kar erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşanabileceği karşısında ekipler yarın sabah 04.00-05.00 sıralarında kamp alanından hareket edip İranlı dağcının cenazesinin bulunduğu bölgeye gidecek. Bu arada kurtarma çalışmalarına destek olmak için Van’dan takviye için helikopterle ekip geldiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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