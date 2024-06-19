Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı Dağı'nda ölen İranlı dağcının cenazesi 5 gün sonra indirilebildi

        AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helili (47), düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı'nda ölen İranlı dağcının cenazesi 5 gün sonra indirilebildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helili (47), düşerek hayatını kaybetti. 5 gün sonra ulaşılabilen İranlı dağcının cenazesi 400 metre halatla çekilip, at sırtında aşağı indirildi.

        İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 13 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. 14 Haziran sabahı 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helili, iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 200 metreye kadar sürüklenen Helili hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Ekber Helili’nin cenazesini almak için çalışma başlattı.

        Ancak ekiplerin çalışması hava muhalefetine takıldı. İhbar geldikten sonra saat 15.00 sıralarında Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metresinin Öküz Deresi'nde kamp alanına çıkan jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı. Ekipler, bu süreçte dağcının bulunduğu bölgenin arazisini inceledi. Bugün hava koşulları uygun olunca ekipler harekete geçti.

        Kar erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazenin yanına ulaşılabildi. İranlı dağcının cenazesi, yine halatlara bağlanarak yaklaşık 400 metre çekildi. Helili’nin cenazesi, burada bir atın sırtına bağlanarak kara ambulansının beklediği 3 bin 200 metredeki kampına taşındı. İranlı dağcının cenazesi buradan da otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi
        İshak Paşa Sarayı'nda bayram tatili yoğunluğu
        İshak Paşa Sarayı'nda bayram tatili yoğunluğu
        Türk Kızılay Ağrı Dağı'nın eteklerindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine kıyaf...
        Türk Kızılay Ağrı Dağı'nın eteklerindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine kıyaf...
        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devridiği kazada 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devridiği kazada 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor
        Ağrı'da jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor
        Bir yanı kar bir yanı bahar Ağrı Dağı havanın ısınmasıyla doğa tutkunlarını...
        Bir yanı kar bir yanı bahar Ağrı Dağı havanın ısınmasıyla doğa tutkunlarını...