Ağrı Dağı'nda ölen İranlı dağcının cenazesi 5 gün sonra indirilebildi
AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helili (47), düşerek hayatını kaybetti.
AĞRI Dağı'nda zirve yaptıktan sonra dönüşe geçen 3 İranlı dağcıdan Ekber Helili (47), düşerek hayatını kaybetti. 5 gün sonra ulaşılabilen İranlı dağcının cenazesi 400 metre halatla çekilip, at sırtında aşağı indirildi.
İran'dan Ağrı'ya gelen 3 dağcı, 13 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. 14 Haziran sabahı 4 bin 600 metreye inildiğinde, dağcılardan Ekber Helili, iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 200 metreye kadar sürüklenen Helili hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Ekber Helili’nin cenazesini almak için çalışma başlattı.
Ancak ekiplerin çalışması hava muhalefetine takıldı. İhbar geldikten sonra saat 15.00 sıralarında Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metresinin Öküz Deresi'nde kamp alanına çıkan jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı. Ekipler, bu süreçte dağcının bulunduğu bölgenin arazisini inceledi. Bugün hava koşulları uygun olunca ekipler harekete geçti.
Kar erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazenin yanına ulaşılabildi. İranlı dağcının cenazesi, yine halatlara bağlanarak yaklaşık 400 metre çekildi. Helili’nin cenazesi, burada bir atın sırtına bağlanarak kara ambulansının beklediği 3 bin 200 metredeki kampına taşındı. İranlı dağcının cenazesi buradan da otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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